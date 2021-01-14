過去一年全球疫情嚴峻，各項旅遊活動紛紛停擺，「紐約時報」今年1月邀集讀者投稿最愛、最激勵人心的城市，選出52個最佳城市，高雄領先全台，成為台灣唯一入選的城市，顯見高雄國際觀光魅力，已躋身世界舞台。

高雄觀光局長周玲妏14日表示，很開心看到高雄成為全球知名媒體、紐約時報列舉2021「最愛城市」之列，尤其是，該報特別提到高雄的包容力與人情味，是非常值得驕傲的部分。

她說，高雄針對不同的旅遊族群，也曾推動「彩虹遊程」，匯集自然與人文風景，包括紫蝶幽谷、田寮月世界、亞洲新灣區等，也有網路最夯的彩虹打卡點，駁二彩虹地標、旗津彩虹教堂、後驛商圈彩虹傘大道、以及衛武營迷迷村等，周玲妏表示，「高雄真的是一個性別友善城市」。

高雄觀光局指出，為了在疫情黑暗時期，喚起讀者對世界的美好記憶，世界知名媒體「紐約時報」邀集讀者投稿全球最愛城市，台灣唯有高雄強勢上榜。

高雄觀光局表示，入選推文提到，高雄有悠閒的生活氣氛，有多元文化、友善人民及語言環境，是真正可以感受「台灣味」的城市。高雄城市中有山有海，還有豐富的飲食底蘊，吃完晚餐更可再到夜市續攤，24小時滿足旅人的味蕾。

(工商 )