租屋業轉做日租套房向返鄉台商招手，主打現省三萬、遍及全桃、還能用人民幣付款。(余信憲提供／蔡依珍桃園傳真)

租屋業轉做日租套房向返鄉台商招手，主打現省三萬、遍及全桃、還能用人民幣付款。(余信憲提供／蔡依珍桃園傳真)

租屋業轉做日租套房向返鄉台商招手，主打現省三萬、遍及全桃、還能用人民幣付款。(余信憲提供／蔡依珍桃園傳真)

租屋業轉做日租套房向返鄉台商招手，主打現省三萬、遍及全桃、還能用人民幣付款。(余信憲提供／蔡依珍桃園傳真)

租屋業轉做日租套房向返鄉台商招手，主打現省三萬、遍及全桃、還能用人民幣付款。(余信憲提供／蔡依珍桃園傳真)

租屋業轉做日租套房向返鄉台商招手，主打現省三萬、遍及全桃、還能用人民幣付款。(余信憲提供／蔡依珍桃園傳真)

租屋業轉做日租套房向返鄉台商招手，主打現省三萬、遍及全桃、還能用人民幣付款。(余信憲提供／蔡依珍桃園傳真)

租屋業轉做日租套房向返鄉台商招手，主打現省三萬、遍及全桃、還能用人民幣付款。(余信憲提供／蔡依珍桃園傳真)

春節將近，將有大批台商返台，但一房難求竟有不肖業者發現商機，打著租屋名號在台商群組大打廣告，強調比市價便宜3萬，甚至可以用人民幣付款，桃園市議員余信憲接獲檢舉，擔憂成疫情破口，要求查緝，桃園市觀旅局強調業者以日和周為單位就屬於旅宿業行為，可開罰10至50萬元，將加強查緝，也強調15日起將釋出229間空房，歡迎台商多利用。

余信憲接獲大批台商陳情，指春節將近，從大陸有大批台商將返台，然而在台商群組內瘋傳廣告圖卡，有桃園租屋業者提供遠低於市價的短租套房，主打「現省三萬」，且地點遍及桃園市桃園區、桃園市中壢區、桃園市蘆竹區，甚至可以用人民幣來付款。

余信憲說，聯絡方式也是用大陸的通訊軟體「微信」來聯繫，然而根據中央疫情指揮中心規定，短租套房是不能收居家檢疫的旅客，認為業者不是吸金詐騙，就是成為桃園新的防疫破口，要求桃園市政府積極的採取行動、加強稽查日租套房，避免違法收受居家檢疫者，成為下一個防疫破口。

觀旅局長楊勝評對此表示，依據觀光發展條例，提供不特定對象若是以日跟周為計算天數的單位，就是屬於旅宿業行為，就算是套房出租業者提供不特定對象短期租賃，仍可依違反旅館業管理規則，開罰10至50萬元，呼籲業者勿以身試法，市府將加強查緝。

但觀旅局也不諱言，業者有訂定訂租賃契約，若住滿1個月恐就有模糊空間，只要一人一戶、切結留下的地址就是實際入住的地址就符合防疫規範，短期租賃很難釐清是否為親友房，但若有重複入住行為，一定會勾稽出來加強查緝。

觀旅局強調，市府核定的防疫旅館，是經過各單位共同輔導，包括民政局訂房接待、衛生局緊盯送餐服務和人員教育訓練、環保局專責垃圾處理、房間消毒，若不幸確診的緊急狀況處理等，都有主責單位負責，並有詳盡的SOP指引，但短租業者並未經嚴格把關，未能確實落實防疫措施，有無確實消毒以利後續入住者都無從查證，連續入住增加更多接觸機會恐成防疫破口，因此向台商喊話，為保障自身安全，請入住合格防疫旅館。

觀旅局指出，桃園15日會再開放185房，另有44房會在之後陸續開放，總計釋出229房，全市防疫旅館達26間、2623房，明起可撥打民政局居家關懷專線3335530，3366730訂房。

(中時 )