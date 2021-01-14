櫃買中心「戰略新板」即將於今（110）年第三季開板，為積極推動創新企業申請登錄戰略新板，特於1月14日與資誠聯合會計師事務所合作，共同於高雄舉辦「六大核心戰略產業前進資本市場新選擇－戰略新板說明會」，吸引南部地區逾50家公司負責人及高階主管與會，場面相當熱絡。

櫃買中心表示，在過去扶植中小企業進入資本市場的過程中，發現部分創新企業對於進入資本市場籌資仍有相當之困難，為扶持眾多尚未進入資本市場之創新企業，秉持分階段育成的多層次資本市場架構及考量創新企業特性。櫃買中心將於今年第三季於現行興櫃市場下增設「戰略新板」，讓目前尚未公開發行之創新企業，於向櫃買中心申請登錄戰略新板時，可以併同申報簡易公開發行，且戰略新板登錄門檻低（無設立年限、獲利能力、股權分散等條件限制），使其易於進入資本市場。

櫃買中心指出，藉由本次說明會介紹戰略新板之申請登錄條件及申請程序等，使有興趣申請登錄戰略新板之創新企業得以及早進行相關準備作業。此外，本次說明會亦由資誠聯合會計師事務所廖阿甚會計師說明「邁向資本市場之路－會計師所扮演角色」，另特別邀請中盈投資開發公司林慶鈞資深經理說明「募資面面觀-創投觀點」，最後由資誠聯合會計師事務所陳筱娟會計師說明「如何利用現行租稅優惠提升經營競爭力」。

櫃買中心未來將持續營造有利之籌資環境，讓更多具發展潛力之中小企業及創新企業進入櫃買市場，期能透過資本市場之資金活水，建構有利於產業創新之環境，並提供投資人更多優質投資標的，使投資大眾能本於自身的財務狀況、風險承受能力及投資策略等考量，多元配置投資標的，創造企業與投資者雙贏局面。

(工商 )