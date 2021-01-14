央行公布2020年12月許可的外匯業務，其中國內首家取得純網銀執照的樂天國際商銀，也依程序申請並獲准辦理國際金融卡海外提款業務。

樂天國際商銀在2020年12月取得執照，成為首家展開試營運的純網銀，由於未來對外正式營運後，該行發行金融卡給客戶，也有海外提領現金的需求，因此必須比照所有實體銀行的國際金融卡海外提款業務辦理，向央行提出申請，並獲央行許可。

銀行業者指出，新成立的銀行，有許多相關外匯的業務，都必須向央行提出申請，例如國際金融卡海外提款，還有如外匯指定銀行等，只要涉及外匯的業務，全部都需申請，「其實就是例行的程序」。未來如果其他二家純網銀也取得金管會核發的執照，都必須比照辦理，樂天首家取得營業執照，必然也是各項外匯業務獲央行核准的首家。

央行為持續落實外匯自由化、國際化既定政策及促進外匯業務健全發展，每月定期發布銀行申請經許可或開放辦理的業務，2020年12月除許可樂天國際商銀辦理國際金融卡海外提款業務，還有統一證券發行追蹤外國標的指數表現之指數投資證券、景順投信及德銀遠東投信辦理外幣全權委託投資外幣有價證券業務、台北富邦銀行（竹南、宜蘭、光明及台東分行）為外匯指定銀行辦理外匯業務。

(工商 )