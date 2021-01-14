全球疫情嚴峻，台灣相對控制得宜，日本快時尚包括MUJI、UNIQLO、GU等在2020疫情年在台業績仍逆勢成長；其中GU台灣營運長福島信広指出，GU在台灣全年整體營收成長10％，而其中網路商店更有36％大幅成長，且透過與顧客溝通，GU將自2021起導入話題彩妝與口罩。

至於展店策略，GU去年底全台店數14家，今年春季預計台南南紡購物中心二期開出第15店，而ATT4FUN店也將進行改裝。對於來台7年展店至15家，GU強調，主要視通路與市場需求而定，並無放緩。

福島信広指出，台灣防疫有成，人民生活如常讓GU台灣銷售業績仍有成長，他也表示，疫情年讓居家與外出服沒有界線，也使得時尚流行服飾仍可持續成長，其中GU電商業績成長36％更是明顯，今年春夏新裝除了展現時尚，亦兼具價格美學，包括連身裙等都是390元起，而GU口罩在日本亦廣受好評，基於邊境管制，台灣GU也將於上半年引進二款全新日製口罩。

此外，曾在日本掀搶購潮的GU彩妝4me by GU亦兼具日本製造與價格美學，將於上半年引進台灣，主打商品除了先前在日本販售的唇膏、眼影霜、眼影盤外，2021全新推出的單色眼影、眉粉及睫毛膏等六品項皆將來台販售。

(工商 )