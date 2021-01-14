蔡英文總統今透過視訊美國駐聯合國常任代表克拉芙特（Kelly Craft）大使談話；總統在臉書表示，她也表達，台灣希望能參與聯合國以及參加聯合國周邊的會議和活動。作為國際社會的一員，台灣也有加入這些國際重要組織的必要性。
總統說，今天早上，她透過視訊，和美國駐聯合國常任代表克拉芙特（Kelly Craft）大使談話。「我謝謝她堅定支持台灣的國際參與，也在重要的時刻為台灣發聲」。
總統強調，包括克拉芙特大使在內，美國各界都有許多力挺台灣的好朋友，這是台美夥伴關係最堅實的基礎。視訊當中，她也注意到 Keep Taiwan Free 製作的台灣黑熊布偶一起入鏡了。台美人的努力，同樣是台灣爭取國際能見度，非常重要的一股力量。
總統表示，「展望未來，台灣會繼續深化和美國的合作。我們有決心，也有能力，能為國際帶來貢獻！」
(中時 )
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