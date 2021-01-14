國民黨上午公布忙宣傳反萊豬公投的皮卡車「皮卡豬」，但隨即遭質疑是違法改裝車輛，交通部公路總局並指若有民眾撿舉，就會召回臨檢、要求改正。而就有網友拿出一張立委陳亭妃的宣傳車照片，車子又被裝飾成粉紅豬外型，上頭更寫著「2019、信任、傾聽、陳亭妃」，該網友狠酸民進黨雙標成性，實在太誇張。

網紅歷史哥今(14)日在他的臉書粉專中貼出一張陳亭妃曾使用過的宣傳車照片，直呼國民黨愛國守法，當乖寶寶真是傻，反觀人家2019年陳亭妃的粉紅豬豬車帥氣上路都沒事；國民黨如今改裝一台「皮卡豬」，還沒上路就被公路總局查水表，民進黨雙標成性，早已讓人見怪不怪。

這台陳亭妃的粉紅豬車在上個月就被網友發現，貼上論壇，遭酸是「推廣萊豬超前部屬」，網友們也狂酸「不管是不是假議題，就是雙標黨」、「傾聽誰的聲音？財團？」「牛肉節不順便全部改用萊牛嗎？」「陳立委是不是該立法，讓學童營養午餐有萊豬可以吃？」

對於公路總局針對國民黨「皮卡豬」的問題，國民黨回應表示，耳朵與鼻子的造型是停放展示時才會裝設，作為展覽裝飾，路上行駛時會拆下來，不會裝上；顏色更改則已展開申請程序。其實朝野政黨參與選舉車輛改裝經驗豐富，早有前例可循，有心人士搞小動作放話干擾公投，樣子難看。

(中時新聞網)