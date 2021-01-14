台南市消防局第二救災救護大隊請出鬼滅之刃武士示範CPR。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

瓦斯熱水器一氧化碳中毒事故頻傳，台南市政府消防局第二救災救護大隊舉辦宣導，消防局同仁變身鬼滅之刃武士，現場還示範起CPR，希望以生動活潑方式，加深民眾正確防範一氧化碳中毒知識。

據消防署統計，今年才過沒幾天，就已發生6件瓦斯熱水器一氧化碳中毒事故，共造成16人受傷，全都是由於屋外式熱水器安裝在陽台加蓋、室內等通風不良處所。

台南市消防局第二救災救護大隊為防範民眾對燃氣熱水器安裝或使用不當所造成的危害，14日上午針對所轄燃氣熱水器承裝業、液化石油氣分銷商、餐廳等業者，辦理防範一氧化碳中毒座談會。

一氧化碳是一種無色、無味的氣體，中毒後的症狀不易被察覺，使用熱水器後如有頭暈、想吐、四肢無力等症狀，要警覺可能是一氧化碳中毒。為加深與會者印象，消防局同仁變身鬼滅之刃武士，宣導民眾如何防範CO中毒。

第二救災救護大隊大隊丁長春能也呼籲民眾，多注意居家燃氣熱水器使用上是否安全，在使用燃氣熱水器及瓦斯爐時，務必要保持居家通風。

屋外式熱水器要裝在屋外通風的環境，裝設在陽台應避免加裝窗戶、遮雨板、晾曬大量衣物等情形阻礙通風，如家中瓦斯熱水器有上述情形，一定要儘速改善，將熱水器遷移至屋外，或改用有強制排氣功能的熱水器，千萬不可鐵齒。

此外，若能裝置一氧化碳偵測器，也可提早偵知並發出警報，通知住戶採取應變作為，更多一分安全保障。

(中時 )