前高雄副市長李四川從高雄市府卸任後就回歸一般人生活，時不時在臉書更新近況，據他最新動態透露，新北市農業局前局長擔心他現在退休生活太閒，就給了他一些菜瓜籽，他就隨手種在陽台上，讓他意外的是，還真的結果了，李四川不禁覺得好有成就感。網友看完後，也紛紛留言回應，「川伯對高雄的政績，如瓜果熟成」。

李四川過去任內，因路平、燈亮、水溝清政績，讓市民津津樂道。外傳國民黨屬意韓市府團隊的李四川，參選2022年高雄市長選舉。李四川婉拒表示，自己是做工程的人，真的不懂政治，不要吃退休老人的豆腐。李四川還表示，對於高雄，他相信現在的市長陳其邁的團隊，應該不會辜負高雄市民的期望。至於他個人，他現在是一個退休的人，日子過得好，還是希望回到做工程的本色。

有意暫時遠離政壇的李四川，14日過臉書有感而發表示，種瓜得瓜，種豆得豆。他從高雄回來後，新北市農業局前局長怕他現在沒工作太閒，給了他一些菜瓜籽，他就隨手種在陽台上，還真的結果了，讓他這陣子好有成就感。他也提醒國人，這幾天天氣很冷，請各位好友注意保暖。

不少網友看完也在貼文留言回應，「您的手真是萬能，種什麼有什麼」、「李副不只會拿鐵鎚🔨，種菜也行⋯」、「好厲害喔！川伯原來也是綠手指(讚美很會栽種花花草草之意)」、「種的好漂亮」。

(中時新聞網)