以電影《以你的名字呼喚我》走紅的34歲好萊塢男星艾米漢默(Armie Hammer)去年7月才結束與前妻伊麗莎白錢伯斯（Elizabeth Chambers）10年婚姻，近日又捲入性醜聞風暴中，慘遭情婦曝光變態私訊，揭露艾米漢默私下恐怖一面，疑似有吃人喝血外加性虐的重口味性癖好，震驚好萊塢。

艾米漢默近日遭情婦曝光約砲簡訊，最令人感到可怕的是，艾米漢默在截圖中自稱為「百分之百的食人族」，還大膽向女子表示「我想吃了妳」，更聲稱想切掉對方的腳趾，並收藏在口袋中，這樣他就可以永遠擁有對方的一部分。

不只如此，艾米漢默更聲稱曾趁著動物還活著的時候，將心臟血淋淋地切出來，並趁著心臟還溫暖的時候吃掉它。此外，他還被爆料沉迷於喝人血，喜歡玩暴力性愛遊戲，包括SM。

隨著性醜聞事件越演越烈，艾米漢默今(14日)終於打破沉默，向外媒《Variety》回應，表示他不會回應這些胡說八道的說法，但有鑑於網上對他惡意、虛假的攻擊，他無法昧著良心離開小孩遠赴多明尼加拍戲4個月。因此艾米漢默決定退出與珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）合作新片《Shotgun Wedding》，同時也感謝電影公司對他的支持。

不過艾米漢默也因為身陷性醜聞風暴中，昔日事蹟又被起底。他2019年曾在網上PO出2歲兒子吸允他腳趾頭的影片，還特地標籤「戀足癖」，遭網友狂轟太噁心，事後他也將影片刪除下架。

(中時新聞網)