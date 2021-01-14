雲林縣政府規畫「甜蜜蜜流動藝術饗宴」，將以沈浸式演出詮釋鄧麗君的故事。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

為紀念出生於雲林、享譽全球的鄧麗君68歲冥誕，雲林縣政府規畫「2021鄧麗君甜蜜蜜流動藝術饗宴」，14日在縣文化觀光處舉行記者會，邀請歌迷們本月29日一同來懷念在雲林縣褒忠鄉誕生的國際巨星鄧麗君，還可參與4鐵同框的糖廠甜蜜蜜遊程。

記者會由雲林縣副縣長謝淑亞、縣文化觀光處長陳璧君、雲林縣議會副議長蘇俊豪、縣議員王又民、賴淑娞等人共同主持，鄧麗君的3哥鄧長富（財團法人鄧麗君文教基金會董事長）特別到場致意。

謝淑亞表示，鄧麗君出生於褒忠鄉田洋村，是雲林的驕傲與光榮，其出生地經縣府維護保存列為歷史建築，並在2020年宣布1月29日為鄧麗君日，將於本月29日舉辦的「甜蜜蜜流動藝術饗宴」，以沉浸式劇場方式，結合鄧麗君幼年故居，展現鄧麗君生平故事與舞台風華。

陳璧君說，縣府也將虎尾央廣定調為「鄧麗君IP影視音基地」，規畫新形態影視音基地。今年策畫的藝文體驗，主要植基於鄧麗君的父親鄧樞曾以軍人身分在龍巖糖廠擔任守衛職務、鄧麗君甜美的歌聲與形象，以及經典名曲《甜蜜蜜》。

流動藝術饗宴以「甜蜜蜜」為主題，邀請龍巖國小、咚咚舞蹈團、彩色樂團、看嘸舞蹈劇場，用現代舞演繹鄧麗君的名曲；並請來馬來西亞歌手李佳歡演唱「鄧麗君經典歌曲」，藉由出生、成名、經典再現3部曲，詮釋鄧麗君的故事。

縣府並在1至3月配合虎尾糖廠製糖季，推出8梯次甜蜜蜜遊程，讓大家了解虎尾是因糖業而開啟現代化的城市，是台灣糖業的活歷史，沿著5分車路線前往龍巖糖廠舊址，可欣賞雲林古蹟之美、見證過去糖業發展，還有機會與4鐵（高鐵、5分車、鐵馬、go share）同框。

(中時 )