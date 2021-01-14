材料-KY（4763）2020年在新單、新產加持下，營運、獲利聯袂衝高，可望賺進一個股本。若以過往盈餘配發60-80％粗估，股利空間有望達6元水準，改寫新高。2021年伴隨醋片、束絲、醋酐三方擴產，法人推估營運有望續揚成長15～25％。

材料-KY因醋片、絲束需求旺盛且價格持穩，營收連2年創歷史新高，2020年第三季毛利率連六季達30％水準；前三季EPS6.09元。絲束及醋片產能利用率均已達高檔。

絲束、醋片市場需求旺盛，材料-KY訂單能見度高；日前絲束龍頭正式喊漲，材料-KY也將與客戶協商，調漲2～3％。

材料-KY表示，2020年絲束營收占比72％、醋片28％。由於絲束需求維持強勁，醋片也已有相當數量訂單陸續談妥或贏得標案，搭配新產能開出，2021年營收更上層樓。

看好絲束需求熱絡，材料-KY擴充絲束產線預計6月完工投產，總年產達1.6萬噸。醋片擴產預計8月開出，年產能推進至3萬噸。

至於朝向上游原料生產整合開設的年產6萬噸醋酐廠，預計下半年產貢獻，除自用降低及穩定生產成本，也有機會少量外賣，成本效益約可提振毛利率1～2％。

材料-KY指出，因應未來營運成長，日前再度加碼擴建下游絲束廠，擬新增5千噸產能，預計投資金額不超過新台幣3.5億元，正洽談購置土地廠房等事宜，目標今年啟動。

此外，日前通過中峰化學（間接持股80％）、孟玄新材料（間接持股100％）兩子公司擬於大陸進行科創版IPO事宜，也正持續準備、規劃中。

(工商 )