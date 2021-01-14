全球因新冠肺炎疫情影響，各行各業多少都受到影響，各國演藝圈明星也有受到波及，日本、南韓接連傳出有藝人確診，令粉絲都相當不捨；南韓人氣女歌手請夏在去年12月初證實確診新冠肺炎，暫停所有活動接受治療，近日在症狀治癒後復出，病後首露面受訪，卻看到她雙頰凹陷略顯憔悴，讓人不禁又擔心她的身體是否真的康復。

據韓媒報導，在去年2月請夏的工作團隊就有人員傳出染疫，當時她接受檢測為陰性，但隔了數個月，12月初她因和確診者有接觸，主動通報接受檢測，結果出現陽性，還是躲不過疫情肆虐確診。

請夏去年12月確診新冠肺炎，近日在康復後首度露面，神色卻略顯憔悴，令粉絲相當心疼。(圖/ 摘自韓網)

原先請夏準備推出首張正規專輯，但確診後所有工作都只能喊卡，連專輯計畫也只能延期；全面停工後的請夏，除了在家休養並接受治療外，哪裡都不能去，只能學著享受獨處的時光。

不過，近期請夏傳出好消息，她在接受治療後身體已康復並重回工作崗位，13日出席《Gaon Chart Music Awards 2020》頒獎典禮，是她確診治癒後首度露面，她和丹麥歌手Christopher合作的單曲〈Bad Boy〉獲獎；請夏受訪時，網友注意到她看起來比生病前更瘦弱，尤其雙頰凹陷，一種有氣無力的感覺，略顯憔悴的模樣讓人看了心疼。

而請夏復工後，就馬不停蹄地準備她的首張正規專輯《Querencia》，經紀公司預告在19日會正式推出，接下來將會進行一連串的宣傳活動；粉絲得知此消息後，一則以喜一則以憂，看到女神回歸縱然開心，但還是希望她能適度休息，深怕她又被病痛纏身。

(中時新聞網)