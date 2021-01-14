韓國52歲網紅女牙醫李秀珍（이수진）因「冰河級凍齡」爆紅，年過半百仍擁有火辣身材、緊緻肌膚，常在社群平台曬出性感穿搭照，並經營個人YT頻道，吸引不少粉絲追蹤，近日她又曬出一張穿著「戰服」的辣照，豐滿上圍幾乎快蹦出，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋。

照片中，李秀珍穿著黑色情趣內衣，搭配吊帶絲襪，性感指數破表，尤其內衣看起來似乎太小件，完全包不住她的傲人上圍，南半球幾乎快蹦出，而年過半百的李秀珍全身沒有一絲贅肉，曲線凹凸有致又結實，好身材讓許多人稱羨不已。

李秀珍穿著情趣內衣，南半球快蹦出來。（圖／翻攝自IG）

畢業於首爾大學的牙科學系的李秀珍，除了是牙醫診所所長，近年還當起YouTuber，不時拍片分享生活，之前曾透露有過多任男友，有年紀比她大的，也有過年紀小很多，甚至和一位小29歲的小鮮肉相戀過，兩人感情穩定，一度想要結婚，不過，當初她並非故意找小鮮肉，最後卻發現對方謊報年齡，最終遺憾分手。

而李秀珍還有一個20歲的女兒，母女倆常一起逛街，分享美妝心得，一起經營youtube頻道，站在一起宛如親姊妹；李秀珍曾透露凍齡絕招，一周固定重訓3次，表示再忙都要抽時間運動，而她20幾歲開始，對保養就不馬虎，除了挑選抗老保養品，也會定期去皮膚科護理，最重要的美麗秘訣則是保持心情愉快，李秀珍強調保有一顆年輕的心，外表也會跟著變青春。

(中時新聞網)