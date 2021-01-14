財政部盤點2021年上半年民間參與公共建設、簽約金額10億元以上的案件，共計16件、投資金額達823億元；財政部官員表示，加計未達10億元的促參案件約30多件的話，就會破900億元。

財政部促參司官員表示，今年上半年的案件有些已經公告招標、或者預備公告招標，以簽約時間在上半年或即使在下半年簽約也是6、7月鄰近上半年簽約者為準。

2021年招商案件的特色是長照案件特別突出，過去每年頂多是1件長照案件，但是今年上半年金額高於10億元長照案就有3件，包含基隆市長照福利園區BOT案、新北市瑞芳長照設施大樓以及台中市立復健醫院及台中市立老人醫院委託民間ROT及BOT案，投資金額就有百億元左右。

在16件民間參與公共建設案件當中，最大案件是台北市政府北投區軟橋設定地上權案，投資金額高達286.97億元案件，也是今年上半年最受矚目的案件。其次是高鐵台中車站地區新高鐵路事業發展經營設定地上權案，投資金額約147億元；第三大案就是台中市政府的台中市立復健醫院及台中市立老人醫院委託民間ROT及BOT案，投資金額70億元。

財政部表示，以中央機關來說，2021年上半年10億元大型案件最為積極的是交通部有2大案件，除了台中車站新高鐵路事業發展經營設定地上權案，還有南港玉成段都市更新案共計207億元。其次是農委會也釋出安平漁港遊艇管理中心暨觀光旅館興建營案，投資金額13.59億元；教育部則是釋出台北大學建國校區產業研發中心，投資金額16億元。

六都中有5都都有釋出10億元以上大案，其中台北市就以台北市政府北投區軟橋設定地上權居冠之外；台中市則有2案，台中市立復健醫院及台中市立老人醫院委託民間ROT及BOT案，還包含文山焚化廠BOT、ROT案，兩案共計110億元。

台南市則以安南區舊中央廣播電台台南分台BOT案，投資金額33億元；以及高雄市環狀輕軌夢時代站旁特定經貿核心專用區設定地上權案，投資金額31億元；新北市則是瑞芳長照設施大樓BOT與ROT案，金額10.67億元；惟只有桃園尚未有10億元以上的大案子。

財政部表示，109年民間參與公共建設招商大會釋出商機案源72案，民投金額超過1800億元，部分案源於今年上半年公告招商、簽約，為持續活絡民間參與公共建設投資動能，快速有效媒合民間參與公共建設商機。

財政部促參司認為，台灣受惠於疫情控制得當、經濟相較於其他國家而言穩定，相關活動也繁榮，預期今年的民間參與公共建設樂觀且熱絡。

(中時 )