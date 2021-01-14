安永（EY）聯合會計師事務所自2020年底啟動安永新世代寰宇領袖菁英會系列活動，陸續分享家族企業傳承議題，並與各領域新世代菁英互動交流。

2021年剛開始，安永也在1月14日舉辦第一場「安永新世代寰宇領袖菁英會-沙龍雅聚」，邀請到財團法人中華經濟研究院區域發展研究中心主任劉大年博士分析美國新政府之全球新局勢與區域全面經濟夥伴協定（RCEP）對台影響；此外亦邀請到美福大飯店董事長李國禎，分享他接班經營企業後，一路走來的過程及經歷，並由安永聯合會計師事務所家族辦公室執業會計師林志翔分析傳承過程中關於接班前的磨練準備、接班後的磨合與挑戰，以及未來的布局與展望等經驗，一同探索家族傳承接班的成功秘訣。

財團法人中華經濟研究院區域發展研究中心主任劉大年針對美國新政府之全球新局勢、未來美中經貿關係發展趨勢、新任美國總統上任後美中台三角關係與區域全面經濟夥伴協定（RCEP）對台影響等，提出深入分析與看法，並提供台灣企業及新世代的企業領袖，思考如何將此變化納入未來企業營運面及家族財富傳承之調整考量。

而美福大飯店董事長李國禎身為現行家族企業的掌門人，在接班家族企業後踏上成功經營之路，但一路走來亦有許多不為人知的接班甘苦。此次透過李董事長與安永家族辦公室主持人林志翔會計師的深入對談，分享其在接班傳承過程中遇到的各種課題，包括接班前的歷練及管理，在接班前如何準備相關接班事宜、啟動接班計畫的時機點、接班後的經營管理規劃，以及如何從內部家族事業或外部企業開始磨練的心路歷程，提供寶貴意見給企業新世代菁英未來傳承規劃的參考。

(工商 )