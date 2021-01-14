美國商會一位高層負責人表示，種種跡象表明，北京將在拜登新政府上任後不久派高級官員訪問美國，為改進雙邊關係、擴大貿易合作鋪路。不過拜登不久前受訪時曾表示，將全面審視美中貿易關係，與盟友採取一致策略，但是不會立即採取任何舉動，包括關稅在內。

《美國之音》說，美國商會國際事務負責人薄邁倫（Myron Brilliant）在與媒體互動時做出了上述評論，但沒有說明消息來源和相關細節。他說，兩國關係存在一些需要克服的挑戰，這將是一條坎坷不平的路。

薄邁倫說：「我們需要看到雙方儘早發出信號，採取積極措施化解兩國關係不斷升級的緊張局勢。」

他還說，美國商會將敦促拜登及他的貿易官員們立即為美國公司和農民提供救助，因為川普政府對進口大陸貨物施加巨額關稅讓企業與農民蒙受極大的損失。

拜登勝選總統後，許多人期望在川普政府時期不斷加劇的美中關係得以緩解。大陸外長王毅上個月曾表示，希望拜登勝選能使美國對華政策重拾客觀和理性。他近日通過大陸官方媒體放出風聲，希望盡快與新一屆的拜登政府展開對話。

拜登去年12月在接受媒體訪問時表示，他將會對美中貿易關係進行全面審視，徵詢美國在亞洲和歐洲盟友的意見，採取一致的應對策略。但是他說：「我不會採取任何即刻的舉動，對於關稅也是如此。」

即將離任的美國國務卿蓬佩奧周一在《美國之音》總部發表講話時表示，希望並相信新一屆政府能維持對中國大陸的強硬政策，他認為在這方面國會兩黨有共識。共和黨與民主黨在很多重要議題上合作過，例如香港、新疆與維吾爾人議題，希望這些合作將保持不變。

(中時新聞網)