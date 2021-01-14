某戶越南農家在整理田地時，突然犂地機被巨大的金屬卡住，他們原本以為是挖到管線，後來進一步整理才發現是遇到未爆彈，趕緊找來拆彈專家處理。隨後發現這枚未爆彈重量接近1噸，是當年美國紐澤西號戰艦(BB-62,USS New Jersey)岸轟越南所留下的。

大眾機械(Popular Mechanics)報導，根據越南Thanh Nien新聞網站，越南農家在整理木薯田時，發現了這枚未爆彈，負責未爆彈清理工作的國際排雷組織（MAG）的專家發現，這是一枚生鏽但仍完好無損的馬克13型艦砲彈彈(Mk13)枚砲彈，威力極為巨大，一但爆炸，會形成至少直徑15公尺的彈坑，衝擊波可能方圓500公尺都感受的到。於是疏散了附近農家，小心仔細的排除。

越南一人家從田地裡挖到近1噸重的戰艦砲彈。(圖/twitter)

在第二次世界大戰期間建造的愛荷華級戰艦(Iowa Class)，是美國最後一種的高速戰鬥艦，總數4艘，分別是愛荷華號(BB-61)、紐澤西號(BB-62)、密蘇里號(BB-63)和威斯康辛號(BB-64)，4艘戰艦都參與了太平洋戰爭，其中密蘇里號是二戰的結束地點，日本投降典禮就是在該艦甲板上舉行。

"A legacy of the battleship era"



An unexploded 406mm Mk. 13 High Capacity shell fired from a 16"/50 cal Mark 7 gun of the Iowa-class USS New Jersey (BB-62) discovered in Quang Tri Province (Vietnam) in 2015. pic.twitter.com/5LtJ67vf8L — Lee Ann Quann (@AnnQuann) January 6, 2021

二戰結束後，美國總統杜魯門裁撤了大量的軍艦，不過這4艘還算新的戰艦仍然在役，並且在韓戰期間擔任過岸轟任務。1956年後，4艘愛荷華級封存。

然後10年之後，美國介入越戰，紐澤西號再次上陣，從1968年9月到1969年4月，紐澤西號向越南海岸的目標發射了5,866枚砲彈。根據紐澤西博物館網站的數據，這艘戰艦在越戰期間摧毀了1,000多個目標，其中包括596座掩體、19處砲兵陣地、75個地下洞穴和隧道。

之後，愛荷華級又封存了10年，到了1980年，雷根政府又再次啟動4艘戰艦，並進行現代化改裝工程，其中密蘇里號、威斯康辛號還參與了1991年的伊拉克戰爭。

直到2006年前後，4艘愛荷華級才永久除籍，成為軍艦博物館。

(中時新聞網)