創刊於1987年的《新新聞》周刊，今天發表內部信告知員工，決定「暫時」停止紙本週刊發行，據媒體報導，因新聞媒體日益網路化，嚴重衝擊紙本媒體銷量，《新新聞》從每年虧損1千多萬，擴大到3千萬，媒體取得新新聞發給公司員工內部信表示，《新新聞》將於2021年2月4日 (1770期) 發行之後，暫停周刊紙本的印行，並轉型著重「深度報導」。

據《毅傳媒》14日報導稱，經取得《新新聞》董事長張果軍和總編輯郭宏治發給員工的一封信，透露紙本週刊將在2021年2月4日 (1770期) 發行之後，暫停周刊紙本的印行。同時更聚焦在原創深度報導和社會關注的重大公共議題等事件。據公開資訊顯示，《新新聞》早期銷量最高峰時，一期可賣10幾萬本，在停刊後將是繼2018年「壹週刊」後，第二本從紙本周刊，逐步轉型為網路媒體的著名雜誌。

《新新聞周刊》為台灣一政治類周刊，1987年3月12日創刊，每週四出版，由王健壯、南方朔（王杏慶）、司馬文武（江春男）、周天瑞等媒體報紙人組成創刊核心人物。取名《新新聞》的用意，是希望在新聞素材的選擇上有別於《舊新聞》，因為，《新新聞》創刊時的台灣社會上尚在戒嚴時期，台灣的新聞仍多限制與禁忌，反對人士掌控的媒體，在極端中也不具備專業水準，遂致新聞無法呈現原貌，《新新聞》期望發揮媒體的中介精神，使新聞的真貌還原。

2017年4月，風傳媒董事長張果軍買下《新新聞》100%股權，成為《新新聞》董事長兼社長。

(中時新聞網)