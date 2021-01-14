全球疫情升溫，讓國人出國之路遙遙無期，預期2021年國旅出遊潮將持續爆發！為搶食報復性旅遊商機，台中市國際觀光發展協會號召台中、彰化百家觀光相關產業，推出為期4個月的「食旅中彰-午茶生活節」，集結中彰地區具指標性特色午茶業者，由業者各自祭出優惠案吸客，合攻午茶甜蜜商機。

以星享道酒店為例，看準中央公園擁有全台唯二的隱身美景「抹茶湖」，推出「抹茶湖之戀專案」，集結導覽、濃濃抹茶香系列下午茶。星享道表示，除可店內享用外，還推出每日一次野餐導覽專車，一覽抹茶湖並規畫湖畔野餐時間，推出個人抹茶野餐組，包含甜點、鹹食與飲品，專人導覽體驗12個全新開放的感官體驗，讓遊客一次蒐集IG打卡景點。

交通部觀光局推動各區域觀光產業聯盟，參山國家風景區管理處整合中彰地區觀光產業協會成立「中彰區域觀光聯盟」，2021年開春即委託台中市國際觀光發展協會辦理「食旅中彰-午茶生活節」活動，14日舉辦暖身說明會。

到場參與「食旅中彰-午茶生活節」的知名業者，包括古典玫瑰園、華岡茶業、有春茶館、法布甜、阿聰師的糕餅主意、全國大飯店、台中福華大飯店、清新溫泉飯店、星享道酒店、台中日光溫泉會館、陳允寶泉、梨子咖啡館、巴部屋工房、寶熊漁樂碼頭、台中驛鐵道文化園區、台灣味噌釀造文化館、伊莎貝爾數位烘焙體驗館、霧峰農會酒莊購物中心等等。

交通部觀光局主秘林佩君指出，中彰地區的觀光產業不畏疫情威脅，已調整好腳步準備出發迎接國旅商機。今年的午茶生活節由台中擴大到彰化，找出中彰地區具特色的午茶業者，以「時令食材」串連食、宿、遊、購、行等百家觀光產業鏈，透過發掘業者自身的優勢，打造獨特的午茶氛圍，讓遊客以午茶、慢活為主題，悠閒舒適的享受屬於自己的中彰食旅。

台中市國際觀光發展協會理事長柴俊林表示，今年午茶生活節擴大舉辦，以在地食材呈現50場主題午茶沙龍，以及2場春天午茶市集活動，跨業整合超過百家業者，攜手創造中彰甜蜜觀光產業。

柴俊林進一步表示，今年的午茶生活節整合了飯店旅宿業、觀光工廠、產業故事館、好禮協會、台中驛鐵道文化園區、霧峰林家宮保第、帝國糖廠、眷村文物館等知名觀光景點外，更囊括文創基地-光復新村，結合東勢區農會、霧峰區農會等觀光農業，期待掀起中彰午茶旅行熱潮，為中彰觀光產業加值，成為區域觀光新典範。

(工商 )