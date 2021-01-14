張信哲14日宣布與「接招合唱團」主唱蓋瑞巴洛（Gary Barlow）合作，蓋瑞巴洛先前為張信哲譜曲，量身打造英文新歌〈A Matter of Love〉，2人看似不太有交集，但事實上，他們在張信哲2019年10月赴倫敦籌備、宣傳演唱會時相識，相談甚歡，保持不錯交情。

張信哲原訂在去年4月於英國舉辦「未來式」世界巡演倫敦站，因疫情爆發後延宕，尚無法重啟，張信哲、蓋瑞巴洛至今仍是互相關心的好朋友，提到蓋瑞巴洛為張信哲創作的新歌〈A Matter of Love〉，張信哲開心表示第一次聽到作品的當下，「我整個人都飄了，覺得詞和曲搭配得太美了，這也是音樂創作讓人著迷的原因，很開心自己能有機會唱到這樣一首好歌，非常謝謝Gary。」

〈A Matter of Love〉MV為了呈現生命中「當年那份愛」的美好，由金曲導演陳映之操刀，運用潛意識與現實交替的奇特拍攝手法，加上在疫情限制下，採用遠距離方式拍攝，邀來演員林映唯擔綱演出，在拍攝上，採用特別技術，運用雷射掃描儀，掃描整個包含草坪與森林溫室300坪的場景，及製作團隊運用建築技術搭配3D視覺，為了呈現「記憶停留在這一刻」，相當用心。

蓋瑞巴洛先前為張信哲譜曲新歌，十分用心。（Polydor Records提供）

(中時 )