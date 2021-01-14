高雄何姓船員去年11月從菲律賓隨船隊入境，連續5天違反居家檢疫規定外出買餐點、還到醫院拿藥，遭高雄市衛生局開罰100萬元，但何男一直拒繳，最後遭行政執行署執行官祭出限制出海、出境禁令。何男14日下午乖乖結清罰單，才繼續出海工作。

行政執行署高雄分署表示，去年11月10日何姓船員隨公司船隊從菲律賓完成載貨任務後回台，依規定得在小港住處進行居家檢疫14天。但何男居檢第一天就違反規定，刻意不帶手機規避電子圍籬，外出買早餐、便當及飲料，還跑到醫院拿慢性處方籤藥物，甚至還前往中古車商看車，去加油站加油，

11月16日何男更鬧失蹤，動用警政、衛政、民政眾多人力協尋行蹤，最後被逮。高市衛生局開出100萬元罰單並移送執行。

何男向高雄分署謊稱名下無房，也離開海運公司，不斷裝窮拒繳。但執行官查出，何男名下明明就有一筆房屋及4部車輛，且有多筆保險資料，戳破他的謊言，也予以限制出境、出海。

拒繳半年後，何男為了能繼續出海工作，14日下午終於乖乖繳了100萬元罰鍰。執行官強調，凡是逾期拒不繳納而移送執行者，行政執行署各分署必依法強力執行。

(中時 )