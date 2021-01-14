原PO貼出忘在電鍋1個月的白飯，網友見到畫面後讓忍不住吐槽，「這下真的吃土了」。(圖擷取自爆怨公社)

太糊塗！1個月前煮的飯就這樣忘在電鍋，一名餐廳老闆表示，店內員工利用備用電鍋煮飯，事後一忙起來就忘記裡頭還有煮好的米飯，沒想到，昨天(13日)打開電鍋時，看到裡頭發霉變色的米飯，讓他崩潰，「我哭了！我難過的像個孩子！」網友看到照片後更吐槽，「這下真的吃土了」。

原PO昨(13日)在臉書社團「爆怨公社」上發文表示，員工1個月前利用備用電鍋煮白飯，用完後就收起來，完全忘記裡頭還有煮好的白飯，直到昨日剛好要使用備用電鍋，打開時卻看見這驚人的一幕，原本應該是粒粒分明、顆顆飽滿的米飯，這下卻發霉，白色的米飯更變成水泥色，讓不少網友看了直呼真的太噁心。

雖然發生這樣的悲劇，不過原PO倒是看得很開，更自嘲自己是個有故事的人，「我哭了！我難過的像個孩子，我知道平常我忙，疏忽了彼此的關係，但我都會幫你插著電，怕你著涼，飯鍋妳也真是的，妳可以跟我商量啊！我省電沒插妳錯了嗎！你是在發霉什麼...為什麼這麼傻！霉那麼簡單，就能找到聊得來的飯」。

還有糊塗網友看完原PO貼文才想起，自己昨日放在微波爐裡加熱的雞米花。(圖擷取自爆怨公社)

網友看到照片後紛紛吐槽，「屁啦！不要拿香爐騙我！」、「乍看以為是新料理，香灰拌飯呢」、「我以為是土！」、「隔著螢幕都有味道了」、「真的實現了吃土」。還有網友因為看完原PO的貼文，才赫然想起，自己昨日放在微波爐裡的雞米花，「謝謝你的分享讓我早日發現我的雞米花」。事後原PO也強調，已經將整組電鍋丟掉，不會再進行使用。

(中時新聞網)