網友傳授1招自製暖暖包，方法簡單還可重複使用，甚至靠它撐完一整個冬天都不是問題。（摘自爆怨公社）

一波波寒流來襲，全台冷颼颼，民眾紛紛穿起大衣外套，並拿出防寒神物暖暖包來禦寒。不過這也造成商店的暖暖包供不應求，不少人為此撲空。但不用擔心，網友傳授1招自製暖暖包，方法簡單還可重複使用，甚至靠它撐完一整個冬天都不是問題。

一名女網友在臉書「爆怨公社」分享手工製作暖暖包的方法，她表示，只要準備一斤紅豆，放入家中的毛線帽，並用橡皮筋綁緊，接著拿去微波加熱2分鐘，就能夠發揮暖暖包的功效，可持續發熱1-2小時。

文章一出，不少網友也用同一招來保暖，同時指出，紅豆暖暖包不只冬天使用，女生經期來時也可以拿來熱敷。網友提醒，可以將紅豆換成綠豆、黃豆、黑豆等，只要是純棉的布料也都能當作容器，不過要注意不能沾到水，怕裡面紅豆發霉。靠這個可重複加熱自製暖暖包，撐一整個冬天都沒問題！

網友表示，「這方法若真有效，下一波是否搶紅豆」、「的確可以這樣用，然後再順便煮個紅豆湯剛剛好」、「紅豆包是真的很好用的東西」、「我也是做紅豆暖暖包來用，同一個已經用了3年， 夏天把它曬乾存放起來，真的可以用很久」。

氣溫「大怒神」！ 超商暖暖包搶購一空 保暖商品業績增3成。（摘自中天新聞）

(中時新聞網)