俗話常說「萬般皆下品，唯有讀書高」，然而有時即便頂著高學歷，也不一定能闖出一番成就。大陸北京清華大學畢業的張曉勇，曾以近滿分的成績成為縣理科高考狀元，是所有人眼中的超強學霸，不料他離開校園後的發展不如預期，如今只能窩在小小的社區擔任保全，領取人民幣2000多元（約新台幣1萬元）的薪資。

綜合陸媒報導，出生在湖南長沙的張曉勇從小成績優異，並於1991年的縣理科高考拿下近滿分，成為當年高考狀元，順利被北京清華大學生物科學與技術專業錄取，4年後學成畢業；照理說，頂著清華大學的金字招牌，張曉勇無論走到哪裡，都應該是炙手可熱的人才，孰料接下來的發展卻讓人跌破眼鏡。

1995年夏天，走出清華大門的張曉勇躊躇滿志，立志要做出一番成就，所以他放棄了國家分配工作的機會，毅然決然地扔掉了鐵飯碗，選擇南下廣州，入職當地一家中日合資的企業，打算從事研發工作；沒想到，張曉勇進入公司後，才得知企業的研發部門遠在國外，最後被分配到了毫無興趣的客服部門。

雖然工作和理想出入極大，但張曉勇沒有離開，畢竟外商能夠提供優渥的報酬，如果他放棄現有職位從事研發，只能回到學校或學術機構領取微薄薪水；雪上加霜的是，張父突然生了重病，孝順的他被迫辭掉工作，回鄉照顧臥病在床的父親，加上醫療開銷的重壓，張曉勇只好放低姿態，到外面找一般工作。

報導指出，張曉勇曾在房地產公司當過銷售，也在物流中心當過保安人員，久而久之，清華畢業生的光環逐漸褪去，他也漸漸安於社區保全的工作。回憶當年的意氣風發，張曉勇坦言，自己17年來都不敢參加同學會，也不敢向老友透露職業，但他不後悔當初的決定，認為自己只是順應情勢，選擇了安於現狀。

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(中時新聞網)