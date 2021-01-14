高公局改採路名預告標誌，分別為「中清路」、「台灣大道」及「五權西路」。（高公局提供／陳淑娥台中傳真）

國道1號台中都會區交流道有3個「台中」出口預告標誌，包括「台中／大雅」、「台中／沙鹿」及「台中／龍井」，常令外地民眾看的霧煞煞。高公局著手變更以路名標示，分別為「中清路」、「台灣大道」及「五權西路」，目前已進行調整，預計22日前近60面更換作業可全數完成。

高公局表示，國1台中都會區大雅、台中及南屯交流道出口預告標誌內容，目前分別標示地名為「台中／大雅」、「台中／沙鹿」及「台中／龍井」，有民眾反映大雅、沙鹿及龍井均為台中市，易造成混淆；另「沙鹿」及「龍井」除國1可通達外，國3更為直接便利。

高公局指出，目前3處交流道出口預告標誌，分別改為標示「中清路」、「台灣大道」及「五權西路」；原出口預告標誌「大雅」、「沙鹿」及「龍井」地名，則採直立式輔助標誌標示，以提供熟悉既有標示地名用路人參考。另出口匝道分流處，採標示通往的行政區名。

高公局表示，相關標誌自8日起已進行調整，北上部分已於13日完成，14日起施作南下部分，全部共計近60面預告標誌，預計21日前可更換完畢。高公局提醒，國1標誌內容調整初期或有不習慣情形，駛入台中都會區時，配合出口處街名里程標誌，選擇欲前往市區道路，再依出口預告標誌及地名方向指示標誌導引，即可順利駛出正確交流道。

(中時 )