為了能在2027年實現碳中和的目標，意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST；紐約證券交易所代碼：STM）宣布與施耐德電氣成為策略合作夥伴。施耐德電氣是能源管理數位化和自動化數位轉型的領導者，將支援意法半導體推動減少全球環境影響計畫的下一階段工作。

兩家公司將圍繞在降低意法半導體製造設計場所的整體耗能，在意法半導體所有營運場所實踐可再生能源策略、制定並展開可行和相關之脫碳封碳的合作計畫。

此次合作是建立在兩家公司長期合作關係的基礎上。目前，意法半導體向施耐德電氣提供各種節能型半導體元件，用於變速驅動器、電源監控系統、大樓管理系統和不斷電供應系統（UPS）系統。

根據這項新的協定，意法半導體和施耐德電氣將加強合作關係，共同開發更多側重於提升效能、支援建築物、資料中心、工業應用和基礎設施之數位化產品、技術和解決方案。雙方還將專門研究寬能隙半導體（SiC和GaN）、AI感測器和連網技術帶來的應用機會。

意法半導體總裁暨執行長Jean-Marc Chery表示，「意法半導體正在加速推動2027年實現碳中和目標的永續發展計畫。為此，我們制定了一個全面涵蓋晶圓廠大量業務的減碳計畫，其中的重點是提升ST設計場所的能源效率，在全球採購100％可再生能源，以及降低運營場所對於整體環境影響足跡。為了達到這些目標，我們將與該領域的領導者施耐德電氣合作。施耐德的支援將有助於我們實現永續發展目標，彼此的合作開發將能造福我們所服務的產業乃至整個社會的技術、產品和解決方案。」

施耐德電氣董事長暨執行長Jean-Pascal Tricoire進一步表示，施耐德電氣正在支援世界全數位化、全電氣化轉型，以攻克全球氣候危機挑戰。然而，我們並不是獨自在奮鬥，我們的生態系統，包括客戶和供應商，在工業數位化中起著至關重要的作用。

Jean-Pascal Tricoire指出，ST既是我們的客戶亦是供應商，也是我們在這項行動的主要合作夥伴。ST的解決方案可以提升產品的性能和效能。透過與ST共同制定實踐碳減排目標，我們創造了一個良性迴圈，有助於雙方在因應氣候變化的同時實現各自永續發展目標。

(工商 )