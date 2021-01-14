J.Sheon首度擔任主持人。（三立提供）

J.Sheon主持MTV新節目《大嘻哈時代》，大支、熊仔、剃刀蔣、Leo王擔任導師，14日舉行記者會。J.Sheon首度主持，笑稱自己原先更想演戲，沒想到意外先主持，他考慮10分鐘就接下，「學習一些經驗才會長大，音樂和文化是我一直以來喜歡跟熟悉的東西，相對來說沒有這麼緊張，興奮比較多」。他坦言在乎收視，「花這麼多時間努力，有收視才會有更多人看」。

剃刀蔣笑稱自己是偏惡魔型導師，「我沒有偶像包袱」。他希望利用這次機會挑選一些嘻哈好手。大家忽然將矛頭指向剃刀蔣，希望他親自出馬邀請蔡依林上節目，他開玩笑說：「乾脆把節目報名表寄給她好了。」導師們也認為有些選手平常自己在家很憤世嫉俗，覺得自己很強很行，但沒人認同，在這個舞台上，只要夠厲害，大家都會站起來為選手鼓掌。

《大嘻哈時代》製作費高達4800萬，熊仔知道要接這工作時，就開始大量看選秀節目，被問「會當毒舌導師嗎」，4位都不承認，熊仔忍不住跳出來說：「不說話就是最毒舌的表現。」

(中時 )