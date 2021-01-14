新光三越「金牛卡利HIGH」今（14日）全台15店同步開跑，強打新光三越行動支付skm pay與11大指定銀行聯手推出最高7%超高禮券回饋，首日看好業績可成長3成；另，因寒流助攻，服飾、家電受惠保暖商機大爆買氣，預估可成長5成！

新光三越「金牛卡利HIGH」活動首日，名品、3C、家電、服飾皆湧現購買人潮。（新光三越提供）

新光三越「金牛卡利HIGH」活動首日，名品、3C、家電、服飾皆湧現購買人潮。（新光三越提供）

「金牛卡利HIGH」活動首日，名品、3C、家電、服飾皆湧現購買人潮，相關熱銷業種業績預估可成長超過5成，高單價的名品包、3C科技新品、智慧腕表等都是購買重點夯品。此外，保暖商機持續發威，禦寒相關商品包括家電用品、保暖服飾等，都是民眾搶購焦點，隨著本周末寒流又要報到，預估將持續帶動服飾、家電的買氣。

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即日起至17日活動首4日有多重銀行滿額專屬回饋，包含新光三越聯名卡刷8000送300、8家指定銀行刷8000送200等。即日起至2月21日聯手11大指定銀行，單卡累滿1萬元回饋4％、滿6萬元回饋5％、滿20萬元回饋6％電子贈品禮券；skm pay則擴大回饋規模，綁定指定銀行信用卡從去年8家增為今年11家，消費任一單筆達3000元加碼1%、最高享7%回饋。

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(中時 )