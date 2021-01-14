受到氣溫驟降影響，使得屏東市自來水陸續傳出水質汙濁，立法委員周春米獲悉消息後第一時間致電自來水公司，請水公司盡速檢修排水，也替受害用戶爭取比照雙北市汙水補償方案，自來水公司在恢復屏東區域用水澄清之後，也同意要求，針對用戶汙濁時段用水水費全面減免。

今日不少民眾反映，家中自來水混濁一事，自來水公司第七區管理處表示，屏東市轄區近日因氣溫驟降、水中流速及水壓變化大，造成管線中濁度物質擾動，屏東市部份區域用戶通報水質混濁，尤以管末巷道較為明顯。

經過搶修排水後，屏東自來水管線已排水完畢了，供水淨化程度也恢復正常，周春米表示，自來水公司應持續勘查管線及供水品質，以確保自來水用戶的用水品質。同時她也要求自來水公司應比照雙北案例，對屏東市用戶提出汙水補償方案，以彌補受影響用戶的損失。自來水公司也答應，屏東地區用戶水汙濁時段用水水費全面減免。

(中時 )