公視迷你劇集《大債時代》本週六將播出第三、四集，阿良遺孀純珊（黃瀞怡飾）突然被黑道登門討債，驚覺丈夫生前還向地下錢莊借款一千五百萬，大器（林柏宏飾）與詠晴（李霈瑜飾）為了幫她爭取還款限期，直闖地下錢莊總部找他們的老大理論，展現十足的霸氣。

人稱「歪哥」的資深藝人張永正，劇中飾演地下錢莊老大，近年多轉做幕後。李霈瑜表示，第一次與歪哥合作既興奮又緊張，「歪哥有一種渾然天成的凶狠氣質，跟他對戲時都會不自覺得緊張起來，但他私底下是一位非常溫暖的前輩，還會跟我分享關於演藝事業、關於怎麼當演員、當藝人的一些經驗與建議，希望未來還有機會再跟他合作。」

張永正劇中飾演地下錢莊老大。（公視提供）

李霈瑜開拍前，戲外實際找到一家放款公司作田調，聽聞債務人故事忍不住心酸落淚，「聽他們分享曾遇到一個欠債人家徒四壁，房子沒有任何家具，小孩只能睡在客廳的帳篷裡，聽到這故事當場落淚。」張永政分享，女性比較容易討債成功，原因在於善於溝通，也不容易遭暴力攻擊。李霈瑜有感而發表示，「雖然外界容易有無情、殘忍等刻板印象，但換位思考其實都是在做份內的工作而已，其實他們也有許多不為人知的辛酸。」

張書豪劇中飾演千萬債務纏身的角色阿良，第一集就「領便當」，受訪時坦言，一開始看到角色輕生，還一度掙扎拒演，後來認為演員工作就是在體驗與自己不同人生境遇，才又決定接演。他透過日常練習揣摩角色情緒自嘲「有點病態」，像是看到跛腳的小狗，內心自然會產生不捨的情緒，每次情緒上來，都會記得這種感覺。

張書豪飾演負債千萬而選擇輕生的角色阿良。（公視提供）

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