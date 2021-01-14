總獎金100萬美元（約2871萬台幣）的YONEX泰國羽球公開賽，男單世界排名第2的寶島一哥周天成以21比16、21比19擊退印尼選手希倫（Shesar Hiren Rhustavito），而大會則又傳出兩位人員未通過病毒檢測。

第1局周天成開賽陷入3比7落後，但他及時振作，打出9比0攻勢扭轉戰況，21比16率先收下一局；第2局周天成再次於戰況膠著之際把握機會連續得分、再度取得領先優勢，雖然期間對手幾次將落後追到只剩一分，但周天成都能維持領先，最後在這場歷時48分鐘的比賽或剩，下一輪出戰馬來西亞李梓嘉。

而大會今天也傳出兩名人員病毒核酸檢測有陽性反應，據悉一位是德國隊混雙教練，一位是法國隊隨行工作人員，轉播時主播透露德國隊混雙教練是前台灣女雙好手程文欣，原訂今天要出賽的德國混雙組合蘭斯佛斯（Mark Lamsfuss）／赫特里珂（Isabel Herttrich）並未退賽，對手是香港組合鄧俊文／謝影雪，香港媒體指出，雖然是的德國隊教練疑似確診，香港隊詢問大會，獲得的資訊是德國混雙組合出賽資格不受影響，香港隊為球員健康著想，賽前決定退賽，讓德國混雙組合晉級八強。

(中時 )