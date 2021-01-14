飛碟電台台長陳祥義（左起）、古曜威、唐芯、草爺、比熊、紅心字會秘書長李顯文出席公益義賣活動。（紅心字會提供）

古曜威、唐芯、草爺等人在14日出席飛碟聯播網「空中義賣會」，他們很感謝粉絲空中傳愛，日前為紅心字會弱勢家庭兒童募得90萬元，古曜威、草爺、唐芯持續讓愛接力，充滿愛心的唐芯，當場加碼10萬元，古曜威說：「因為唐芯比較有錢，我先加碼1萬。」總共捐款新台幣111萬元，像是新年吉祥好兆頭，希望大家在2021年都順利平安。

古曜威目前正在籌備新實體單曲，日前已經進錄音室定key，預告挑戰嘻哈曲風，「相信大家會嚇到，可以期待一波」，他也將參與戲劇拍攝，「目前聽到導演跟製作人給我安排了男一的角色，壓力有點大」，透露同劇演員包括資深前輩鄭進一等，他過年期間會開始上戲劇課，增進演技，希望拍攝時不會一直NG，談到新年新希望，他直言自認手毛很長，穿短袖時，手臂看起來有點黝黑，想要去除手毛。

擁有2子的唐芯，日前聽到古曜威與她分享這次是為了幫助弱勢孩童募集三餐餐費，因爲自己本身是媽媽，能體會孩子如果吃不飽，或吃得不營養，對於發育上的影響，因此希望能透過自己小小的力量，幫助到弱勢孩童，更希望大家也能一同響應公益，讓孩子們三餐不挨餓。

(中時 )