台積電線上法說會今天下午登場，一如市場預期，台積電釋出不少正面訊息，法人指出，今年資本支出金額上看280億美元是一大亮點，展現台積電對營運成長的高度信心。

台積電去年第4季營運繳出亮麗成績單，在智慧手機與高效能運算對5奈米製程強勁需求帶動下，季營收達新台幣3615.3億元，稅後淨利1427.66億元，營收與獲利同創歷史新高紀錄，每股純益達5.51元。

台積電去年總營收1.339兆元，稅後淨利5178.85億元，也雙雙創下歷史新高，每股純益19.97元。智慧手機平台業績成長23%，高效能運算平台成長39%，物聯網平台成長28%。

在高效能運算需求強勁，加上車用市場復甦，台積電今年第1季營運展望樂觀，預期季營收將達127億至130億美元，以中間值128.5億美元計，將季增約1.3%，並續創歷史新高紀錄。

台積電看好今年智慧手機高效能運算、車用與物聯網所有平台可望全面成長，全年美元營收將成長約15%，續創歷史新高，並優於晶圓代工業成長10%的水準。

台積電並預期，5G與高效能運算應用市場可望長期成長，將驅動台積電2020年至2025年營收年複合成長率將達10%至15%。

有關先進製程進展，台積電去年第4季5奈米比重達20%水準，去年全年5奈米比重約8%，董事長劉德音透露，5奈米需求較3個月前強勁，主要來自挖礦以外的高效能運算應用。3奈米預計2022年下半年量產。

至於海外布局，台積電美國亞利桑那州5奈米廠預計2024年量產，第一期廠房月產能2萬片，後續將視市場狀況、經濟情勢與政府支持情況而定。

台積電還評估於日本獨資設立材料研發中心，加強和日本生態系統合作夥伴在3D IC材料方面的探索，只是計畫尚未達成最終決議。

台積電今天股價表現疲弱，跌破新台幣600元關卡，收在592元，跌13元，跌幅達2.15%，為台積電今年來股價首度收跌，市值縮水3370億元，滑落至15.35兆元。

法人指出，英特爾（Intel）執行長史旺（Bob Swan）將於2月下台，預計由曾任英特爾主管的VMware執行長季辛格（Pat Gelsinger）接任，由於季辛格是技術背景出身，市場揣測英特爾未來可能加強技術研發，恐影響未來委外代工政策，應是影響台積電今天股價重挫的主因。

對於英特爾釋單情況，台積電總裁魏哲家在線上法人說明會中維持一貫政策，不評論特定客戶狀況。不過，法人表示，台積電今年資本支出將達250億至280億美元，較去年的172億美元大增超過45%，高於預期，展現台積電對未來營運成長具高度信心。

尤其，台積電規劃將10%的資本支出用於先進封裝與光罩，相當於25億至28億美元，法人認為，台積電在先進製程技術領先的同時，也積極衝刺先進封裝，將全面拉大與對手的差距，晶圓代工龍頭地位將更加穩固。（編輯：趙蔚蘭）1100114

(中央社)