中國天津市疾控部門今天通報，從當地一家食品公司送檢的雪糕樣本，驗出2019冠狀病毒疾病（COVID-19）陽性，並表示這批雪糕生產原料包括紐西蘭奶粉、烏克蘭乳清粉等。

中國大陸已通報多起進口冷鏈食品外包裝COVID-19 核酸檢測陽性，並宣稱是一些本土疫情的感染源。但從雪糕驗出病毒，這還是首例。

據陸媒津雲新聞報導，天津市防控指揮部指出，津南區疾控部門在對天津市大橋道食品有限公司送檢的雪糕樣本進行COVID-19核酸檢測時，發現3份雪糕樣本檢測結果呈陽性。

官方稱，大橋道食品公司於12日、13日分別送檢的3份巧克力口味雪糕、草莓口味雪糕、香芋口味雪糕樣本，14日經市疾控中心覆核，核酸檢測結果仍為陽性。

據通報，巧克力口味雪糕生產1588箱，庫存304.8箱；草莓口味雪糕生產1627箱，庫存697箱；香芋口味雪糕生產1621箱，庫存約1250箱，其他已經出貨。

報導稱，初步流行病學調查顯示，這批貨品生產原料包括紐西蘭奶粉、烏克蘭乳清粉等進口食品；涉事企業直接接觸貨品工作人員分別按規定於7日、10日進行定期核酸檢測，檢測結果均為陰性。

官方通報，已對該公司進行全面封控，禁止人員及貨品進出；已對庫存涉疫貨品進行封存，對出庫貨品進行追蹤；對企業所有從業人員開展流調，進行隔離和核酸、抗體檢測，對從業人員家屬實施居家隔離；對企業的銷售店面均暫停營業，開展人員流調和核酸、抗體檢測；對原料、現存貨品、企業內外環境、員工宿舍等進行全覆蓋式核酸採樣檢測和消毒。

截至目前，相關從業人員1662人已全部管控並進行檢測，其中700人核酸檢測結果顯示為陰性，其餘結果待出。

(中央社)