蘇揆宴請綠委 高嘉瑜現場高歌 眾人落荒而逃 20:042021/01/14 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 綠委高嘉瑜（吳家豪攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院長蘇貞昌今晚宴請執政黨立委餐敘，綠委余天受訪表示，今天餐會氣氛融洽，都在講笑話，還有聽綠委高嘉瑜唱歌，高嘉瑜說，大家聽完都落荒而逃。 余天說，今天就是蘇揆感謝綠委的支持，席間大家就講講笑話，聽高嘉瑜唱「阿嬤的話」。 余天指出，席間談笑，也有提到立院黨團總召柯建銘和以前的綠委高志鵬講話含糊不清的特色，大家哈哈大笑。 高嘉瑜表示，今天狀況不是很好，所以可能是最近唱太多，所以唱煎熬的時候，沒有辦法在蘇揆面前表現的如預期。 蘇宴綠委拋紅包 嘉義科學園區確定 嘉義設科學園區 蘇揆拍板 (中時 ) #綠委 #高嘉瑜 #蘇揆 #余天 #宴請 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 批蘇嘉全喬司法挨告 屏縣議員王景山賠16萬和解 11:272021/01/14 社會 蘇揆證實拜會林崑海：但跟派系無關 17:442021/01/14 政治 寒流造成農漁損害 黃偉哲北上爭補償 春節前可望發放 13:352021/01/14 生活 陳亭妃稱美取消訪台國民黨要負責 江啟臣：同情綠委的國際觀 12:432021/01/14 政治 警界大調動 6都3警局長換人 04:102021/01/14 社會新聞 回應萊豬進口 蘇揆辯：開放萊豬沒有任何突襲 17:102021/01/14 政治 自家人打臉 高嘉瑜怒批：豬標章應貼陳吉仲頭上 13:282021/01/14 政治 200公分哈孝遠再長高 「牛魔王」上身自認像蘇乞兒 17:522021/01/14 娛樂 女星紅毯翻車小腹撐爆禮服露粗腰 她沉默3天把變肥真相說了 16:532021/01/14 娛樂 上任2周年茶敘 蘇揆：目前沒有內閣改組、沒想選總統 16:422021/01/14 政治 方仰寧、黃明昭 綠營重鎮拚治安 04:102021/01/14 社會新聞 政治熱門新聞 【拜別川規】拜登和國務院聯手抵制川普 前大使爆：蔡政府被打兩耳光 - 政治 美駐聯大使訪台飛機盤旋4小時？專家爆3大不尋常 - 政治 真的怕了 黃捷拚用春聯搶救罷免 網友直呼扯爆 - 政治 美駐聯大使不來台改和蔡總統視訊 陳揮文兩字突飆出口 - 政治 克拉芙特不來民進黨狂甩鍋 李艷秋打臉：國民黨有那麼神？ - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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