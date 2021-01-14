行政院長蘇貞昌今晚宴請執政黨立委餐敘，綠委余天受訪表示，今天餐會氣氛融洽，都在講笑話，還有聽綠委高嘉瑜唱歌，高嘉瑜說，大家聽完都落荒而逃。

余天說，今天就是蘇揆感謝綠委的支持，席間大家就講講笑話，聽高嘉瑜唱「阿嬤的話」。

余天指出，席間談笑，也有提到立院黨團總召柯建銘和以前的綠委高志鵬講話含糊不清的特色，大家哈哈大笑。

高嘉瑜表示，今天狀況不是很好，所以可能是最近唱太多，所以唱煎熬的時候，沒有辦法在蘇揆面前表現的如預期。

(中時 )