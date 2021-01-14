《每日郵報》12日報導，美國「中央情報局」(CIA)已將1970年代的2,000份幽浮(UFO)機密檔案解密；其中，已有逾700份為網頁「黑色保險庫」(Black Vault)掃描並公布。文件中除披露1976年UFO如何直接傳遞資訊給CIA科技處副處長外，還包括1991年不明飛行物在俄國小鎮沙蘇弗鎮(Sasovo)「神密爆炸」。

《每日郵報》與《衛報》指出，「黑色保險庫」創辦人葛林華爾德(John Greenewald Jr.)花近20年的時間，蒐集並掃描政府解密文件，然後上傳至網站上，總頁數近3,000頁。文件披露自1950年代以來，全球各地發生的上百起UFO事件，以及各國情報單位如何解釋這些「不明空中現象」(UAT)。

《每日郵報》指出，這些文件文件涵蓋各種令人難解的UAT，如1976年幽浮現身摩洛哥，或是有軍事官員目睹外星人走出詭異的載具。

在這些文件之中，最引起葛林華爾德注意者，莫過於一艘不明飛行物發送緊急資訊，給CIA科技處副處長。這起事件發生於1976年4月，但文件中的大多關鍵資訊，已遭塗黑掩蓋而無法一覽全貌，而副處長的名字也遭到塗黑刪除；不過，從時間與紀錄回推，當時副處長為杜克特(Carl Duckett)。

文件還記載：「我們連繫XXX博士，詢問其是否知道任何UFO計畫，以及是否能回答XXX提出的問題」。「XXX博士對XXXX感到非常有興趣。在短暫的流覽內容後，XXX博士表示將私人調查並回覆我們」。1976年6月，似乎有第2份文件要求更新報告，但之後卻沒流下任何紀錄。

另1份引起葛林華德興趣者，當屬1991年俄國小鎮沙蘇弗鎮發生「神秘爆炸」。根據目擊居民，一顆「巨大火球」由天而降，隨後強烈的爆炸波將整個街道夷為平地。報告中指出，由於調查人員無法找到真正原因，只好推測「不明飛行物所致」。「有些人認為是上一次戰爭留下的未爆彈，有人則宣稱是新款強力炸彈爆炸，還有人認為是不明飛行物所為……部分人宣稱看到「火球」落下。

根據川普於2020年12月簽署新冠肺炎法案，要求CIA在2021年6月前向國會報告所掌握的一切UAT情資。因此，CIA表示，釋出的文件是該局擁有的所有UFO檔案；不過，葛林華爾德認為「這種說法無法全面驗證」，將繼續尋找類似紀錄。

(中時新聞網)