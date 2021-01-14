全球晶圓代工龍頭台積電依靠自身優勢，以及客戶打下的長期合作關係，日前股價衝破600元，台股與美股ADR當時合計市值達5521.6億美元，超越美國「股神」巴菲特(Warren Buffett)旗下波克夏海瑟威公司(Berkshire Hathaway)，成為全球第10大企業。外媒專欄作家表示，台積電的影響力超乎國際供應鏈，使得地緣政治不斷升溫下，圍繞著台積電的雙邊貿易與投資依然順暢運作。

據《路透》報導，熱點透視刊出專欄作家Robyn Mak的評論，指出台積電引領經濟活動，讓台灣安全度過新冠疫情衝擊，在全球強勁的半導體需求與之結合下，台灣去年出口額達3,450億美元的新高紀錄，同時傲視全球。台積電身為純晶圓代工領域的領導者，年銷售額成長25%、達480億美元，過去1年，台積電的股價大漲75%。

Robyn Mak認為，美國政權輪替，雖打壞蔡英文政府心情，但台美關係本就在川普對陸發動貿易戰中獲利，美國去年就軍售台灣50億美元，創近年來台美關係最佳表現，近期也解除台美官員對等接觸限制，讓北京當局揚言對美方的行動報復。Robyn Mak表示，原本台灣政府擔憂拜登上台後，台美關係將緊縮，加上13日原本要訪台的美駐聯合國大使克拉夫特突然取消行程之後，更彰顯擔憂不是沒有原因。

Robyn Mak認為，台灣不必要對此感到過度焦慮，因為台積電這類的企業提供支撐，美國政府找尋優秀的半導體企業赴美設廠，一定需要台積電這夥伴。與此同時，美國半導體巨頭英特爾也有機會把部分訂單交由台積電代工生產，加上台積電本身的大客戶蘋果、高通等美企，維護台積電安全更顯重要，這也能當作台美中三方之間的紛爭下，可以降低政治風險的因素。

(中時新聞網)