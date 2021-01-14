台股14日開盤重挫逾百點，讓人擔心泡沫化是否來臨。金管會證期局副局長蔡麗玲14日晚間分析，台股大盤下跌有兩因素，其一是川普彈劾案、其二是新冠肺炎病毒變種衝擊，但她強調，台股基本面仍穩健。

蔡麗玲指出，受到川普彈劾案、新冠變種疫情影響，美股、亞股14日漲跌互見，台股指數一開始下跌118點，主要是權值股台積電、聯發科、台達電等下跌的緣故，但後來鴻海上漲帶動指數回升，最終收在15,707點。

蔡麗玲強調，目前台股基本面穩健，儘管在疫情影響下，上市櫃2020年12月單月營收達3.55兆元，較上月增加3.04％，2020年全年營收累計達34.43兆元，較2019年度增加1.12％，基本面良好。

蔡麗玲指出，總經面來看也相當穩健。主計總處2020年11月27日發布的2020年第三季台灣經濟成長率達3.92％，優於預期、2020年全年經濟成長率達2.54％，另外，國發會2020年11月景氣燈號維持「綠燈」，代表國內經濟呈現穩定成長狀況。

(工商 )