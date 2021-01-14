國民黨立法院黨團14日表示，台電擬增設中火2部燃氣機組，總經費高達1,180億6,169萬元，2021年度預算編列202億3,172萬元，但對於4部老舊燃煤機組卻堅持備用不除役，且在蔡政府強力主導下通過環評，讓中火成為全球第一大火力發電廠，讓中部地區民眾面臨更大的空污威脅。

國民黨團質疑，老舊燃煤機組不除役，就是放任中火繼續危害中部居民的健康。黨團將提案要求台電興建中火燃氣機組，必須同步規劃老舊機組汰除，未來增設2部燃氣機組，就只能留存6部燃煤機組，要徹底改善空氣品質、維護民眾健康，只有汰舊換新，才能讓中部居民安心。

國民黨團說，目前中火10部燃煤機組可發電550萬瓩，未來2部燃氣機組發電量各約130萬瓩，共計260萬瓩，相當於4.7部現有燃煤機組，發電量總計更高達810萬瓩，但只要6部燃煤加上2部燃氣機組，發電量就可達到590萬瓩，較原有10部燃煤機組的多出40萬瓩，已能滿足發電需求。

另外，國民黨團提到，台電已陸續在林口、大林、通宵、大潭等4個電廠，新增9部機組（5部燃煤、4部燃氣），新增發電量為727.9萬瓩，也遠超過中火總發電量550萬瓩，為何仍不願進行汰除中火老舊重污染的燃煤機組規劃，堅持留存備用不願提前除役，為何不讓民眾能夠安心呼吸？是台中人比較好欺負？還是把台中人的肺當塑膠？

根據台中市政府環保局提供資料顯示，中火燃煤使用逐年減少，從105年的1,773萬噸、106年1,772萬噸、107年1,597萬噸、108年1,264萬噸到109年1,165萬噸，對照PM2.5空品指數也是從105年的22.5降至109年的15.4，顯見燃煤減少、空污指數就下降。

國民黨團還說，根據台電月刊664期的內容指出，「超超臨界燃煤機組」，已應用在林口及大林發電廠，此種新燃煤發電機組與亞臨界機組相比，排放的二氧化碳、粒狀污染物、硫氧化物、氮氧化物、PM的排放濃度都大幅降低」。

國民黨團質疑，顯然台電也明白，亞臨界機組（中火）比任何一個新的火力電廠（用的是超超臨界）都還要髒。台電若真有心改善空污問題，維護民眾健康，就應該讓中火4部老舊燃煤機組除役，別讓中部民眾繼續處於不確定風險中。

國民黨團呼籲，去年10月東海大學進行民調，高達81.3％的民眾支持台中市政府要求中火逐步廢止燃煤機組，請台電尊重在地民意，別再一意孤行，既然要新增燃氣機組，就淘汰4部老舊燃煤機組。

(工商 )