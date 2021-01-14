外貿協會董事長黃志芳今（14）日於「2021年度記者會」指出，貿協為加速數位轉型，將成立「創新業務中心」，並首度辦理「2035 E-Mobility Taiwan」，以掌握電動車及自駕車未來發展趨勢，建構台灣移動產業生態系，搶占國際話語權。

黃志芳說，2020年是最壞的時代，也是最好的時代，在全球因新冠肺炎淪陷、哀鴻遍野之際，台灣出口表現非常亮眼，2020年台灣出口額3,453億美元，成長4.9％，創史上新高，並且是亞洲四小龍中唯一出口正成長，主要得力於台灣掌握了疫情帶來的新常態商機及台灣在全球供應鏈中扮演了關鍵的角色。

由於電動車產業商機大爆發，為完整呈現台灣未來移動的軟硬整合實力，激勵國內新創及大學研發團隊投入未來移動產業，建構台灣移動產業生態系，貿協將於今年10月舉辦「2035 E-Mobility Taiwan」，該活動結合展覽、論壇及實際體驗，以未來電動車、自駕車核心概念出發，探討及描繪2035年人類社會移動的新樣貌。

同時，為了「2035 E-Mobility Taiwan」的暖身，貿協將在今年6月先舉行「2035 E-Mobility Demo Day」。黃志芳指出，將廣發英雄帖，邀請國內新創團隊及大學研發團隊參加，與國內外業界開創新的概念、技術及服務模式，激勵國內新創及大學研發團隊投入未來移動產業。

面對全球經濟新常態，黃志芳表示，貿協為加速轉型擔任臺灣智慧服務平台，將成立「創新業務中心」，作為數位轉型創新業務的驅動力，該中心將建構貿協自身核心數位能力，以最新數位行銷商業模式，讓貿協成為產業界網紅；並將商機漏斗前端擴大，運用數據分析瞭解買主需求，智慧推薦及提供資訊，擴大對買主服務，及建立買主信任機制，再進一步建立數位貿易生態圈。黃志芳說，創新業務中心團隊將於今年一月底到位，不同於貿協現在的單位，創新業務中心是穿牛仔褲及球鞋的敏捷部隊，是貿協的新創科技單位。

黃志芳同時也指出，為幫助台灣中小企業提升數位轉型的能力，貿協推出「企業數位能力發展量測表」及「企業數位能力發展雷達圖」，讓中小企業了解自身所處的數位轉型階段，利用貿協的數位學苑學習地圖，了解需要再加強的數位學習技能，進而增進數位行銷能量，邁向下一階段的數位升級。

另外，黃志芳強調，全球供應鏈從1.0時代進入韌性供應鏈2.0的時代，供應鏈2.0是立體的思維，串接人流、物流及資訊流，貿協將與美國在台協會持續密切合作，如籌組互訪式臺美合作考察團，拜訪美國州政府及美國知名500大企業；並且也研擬全球供應鏈重組評估報告，相關內容將於1月底正式對外公布，提供各界參考。

黃志芳強調，協助各界拓展對外貿易是貿協的天職，面對數位時代，2021年貿協將以「科技領航、數位平台、創新商模」，讓台灣從「貿易立國」，轉變成以「科技創新立國」，為台灣再造新高峰。

(旺報 )