奈及利亞政府宣布，將要徹底解決博科聖地武裝分子(Boko Haram)的危害，將對其主要盤據點發起大規模軍事行動，還動用了購自中國陸的北方工業(Norinco) VT4主力戰車。

防衛部落格(Defense Blog)報導，博科聖地在當地的豪薩語中的意思是「禁止西方教育」，或是「禁止一切非伊斯蘭教義」，可見其立場是極端伊斯蘭教旨主義，目前正盤據於奈及利亞東北部，時發發動恐怖襲擊，爆炸案、搶劫、綁架、擄人勒贖等無惡不作。

奈及利亞陸軍參謀長在宣示對博科聖地的新攻勢中，展示了一輛參戰的主力戰車，正是VT-4主戰車，這場作戰行動被稱為「圖拉塔凱邦戈行動」(Operation Tura Takai Bango)。

VT4是中國北方工業公司（NORINCO）開發的第3代主力戰車，配備有125mm滑膛砲，和轉輪式自動裝填系統，因此乘員減為3，不需要填彈員。為了提供步兵支援火力，VT4另有7.62mm同軸機槍，和砲塔頂部的12.7公釐重機槍(50機槍)，可由戰車指揮官操作。

第1批VT4戰車於2020年4月送奈及利亞，在經過8個月的訓練後，就派往作戰，也可見到對其倚重的程度。

博科聖地組織的叛亂，於2009年在奈及利亞東北部爆發，造成3萬多人喪生，並迫使約200萬人逃離家園。

(中時新聞網)