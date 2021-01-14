桃園市議員王浩宇的罷免投票將在16日正式舉行，罷免團體這段期間在中壢地區努力奔走，要催出每一張罷免票，但王浩宇方卻難得安靜，一點都不像過去王浩宇所展現的大鳴大放、口不擇言的形象，傳出民進黨陣營建議王浩宇到罷免前這段期間應該安分，不要亂講話，這讓網友狠酸「難怪王浩宇最近乖得像隻貓」！

民進黨日前曾表示，將協助黨員王浩宇度過罷免的難關，傳出綠營內部建議王浩宇在罷免前這段期間，應該要盡量減少自己的曝光率，不要再亂講話，讓罷免案的聲量降低，減少自己被罷免的機率；而王浩宇自從在臉書上亂開「賽德克巴萊」的玩笑後，發文都集中在宣揚中壢政績，顯得對罷免案相當在乎。

臉書粉專「罷免王浩宇」也在今(14)日發文指出，二階段過後沒多久，尤其是「賽德克巴萊」事件後，王浩宇開始裝乖，企圖讓罷免他的風勢能夠削弱一些。但是王浩宇之前所犯的錯並沒有不見，王浩宇也沒有任何公開認錯道歉的舉動，這代表他根本只是為了躲過這場罷免危機而刻意裝出來的！假如真的因為這樣，市民心軟讓他躲過了罷免，之後他必定會連本帶利的討回來！

這件事也引發網友討論，表示「罷免王浩呆、下架王浩呆」、「很高調的在求救啊！低調的表情會這麼幾歪嗎」、「這個人就算跪著求饒也不想理他」、「個人造業個人擔，他人緣實在太差，要怎麼幫」、「罷起來，請中壢人光榮中壢」、「中壢人用選票，下架無良議員」。

(中時新聞網)