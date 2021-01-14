資誠（PwC）聯合會計師事務所、證券櫃檯買賣中心、金屬工業研究發展中心14日合辦「六大核心戰略產業前進資本市場新選擇」說明會，並由會計師、創投機構分享新創資金籌募、業務拓展、至IPO歷程中的成功關鍵，以及政府提供之各項幫助產業成長的租稅優惠措施。

新冠肺炎疫情影響全球經濟，中美貿易戰加上政府積極協助台商回國投資，提供創新產業成長良機。我國資本市場為創新產業提供資金活水，證交所將建立多層次市場架構以協助不同發展階段及規模的企業進入資本市場。

資誠聯合會計師事務所生醫產業合夥會計師廖阿甚指出，邁向資本市場是許多新創企業的里程碑之一，惟在進入資本市場之前應審慎評估對公司、股東及員工的優缺點，與公司未來發展策略併同考量。

廖阿甚強調，新創企業要成功的邁入資本市場需靠「天時、地利及人和」。「天時」為掌握送件及掛牌的時機。當投資人對資本市場信心充足、景氣向上、或政府政策支持時，都可能是適合掛牌的時間點。「地利」即企業須考量公司之獲利情形、營運狀況及公司規模等因素選擇適合之掛牌交易市場，適當選擇掛牌市場，對於公司未來之發展勢必能有極大之加分效果。「人和」即為打造IPO成功團隊，包括公司團隊及外部專業人員，如券商、會計師及律師。完整且合適的團隊能順利引領公司完成進入資本市場的程序，並可在過程中同步提升公司營運效能。

而我國近年推出多項租稅優惠措施，助企業成長過程中取得競爭力。資誠聯合會計師事務所稅務法律服務會計師陳筱娟指出，現行產業創新條例、中小企業發展條例皆有針對高風險、具創新技術或創新商業模式的新創事業，提供投資人及企業租稅優惠的措施。經濟部更於2020年11月11日預告修正「生技醫藥發展條例」，對六大核心產業之一的生技醫療產業增加適用項目。依據現行草案，增訂高階專業人員及技術投資人取得之技術股票或員工認股權，滿足一定條件，得就轉讓價格或股票取得價格孰低計算課稅所得，強化臺灣延攬國際優秀技術人才的能力。

陳筱娟表示，政府租稅優惠的實施搭配民間創投資金投入，並藉著資本市場新政策推陳出新，加速後疫情時代我國產業升級，掌握全球供應鏈重組契機並邁向國際競爭。

(工商 )