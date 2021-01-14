台積電今年資本支出有望創歷史新高。專家分析6大原因，包括客戶在5G、電動車布局動能強勁、英特爾釋單只是時間早晚問題，以及擁有先進製程與可信賴加持等，可以預期，台積電將會保持領先地位。

台積電今天下午舉行線上法人說明會，宣布資本支出將達250至280億美元，其中的80%用於3奈米、5奈米及7奈米等先進製程，10%用於先進封裝與光罩，10%用於特殊製程。

工研院產業科技國際策略發展所研究總監楊瑞臨表示，台積電掌握到全世界不同客戶的需求預測，也嗅到最大客戶蘋果的未來動向，才會有信心提高資本支出，他認為有6大原因。

第一，台積電成立以來，就一直扮演著中立且可信賴的晶圓代工夥伴角色，無論是沒有晶圓廠的IC設計公司或有晶圓廠的整合元件製造廠，對台積電都是全然的信任，楊瑞臨說，三星的先進製程緊追在台積電之後，然而，三星自行會生產伺服器、晶片、手機，部分產品可能與下單客戶有競爭關係，自然會讓一些客戶卻步。

第二，就純晶圓代工廠的先進製程而言，台積電絕對獨步全球，其他廠如聯電、中芯到14奈米就停止，而台積電的產品品質也好，自然受大廠青睞，楊瑞臨舉例，高通在7奈米上選擇三星，卻發現良率難以提升，5奈米應會轉單回台積電，進而帶動需求。

第三，英特爾釋單給台積電消息甚囂塵上，楊瑞臨直言，英特爾委外趨勢免不了，從整個市場放眼望去，台積電是英特爾唯一選擇。

第四，5G、電動車、自駕車等對先進製程都有需求，楊瑞臨分析，蘋果不只推出手機，也開始在電動車市場布局，蘋果是台積電5奈米最大客戶，也將可能是3奈米的主要客戶，而微軟主力在雲端應用、特斯拉則是自駕車。

第五，8吋晶圓供不應求，廠商也會去說服客戶提升技術節點，雖然價格較高，但效能也跟著往上升，台積電也會不斷說服客戶從7奈米改為5奈米等。

第六，先進封裝是與先進製程搭配的重要技術，這也是讓台積電提升資本的原因之一。

楊瑞臨也認為，台積電產能增加，相關設備、材料、晶圓供應商等供應鏈也會跟著受惠，台積電甚至會協助國內廠商與國際連結，對國內既有的生態系大有助益。

只是，當台積電要維持晶圓代工龍頭，代表供應鏈的挑戰也愈來愈高，楊瑞臨說，台積電不斷給相關供應鏈廠商機會，相信台積電去年在盤整今年資本時，有釋放重要訊息給廠商，可預作準備，雖然對供應鏈夥伴是商機，但也考驗是否能跟上台積電腳步。（編輯：潘羿菁）1100114

(中央社)