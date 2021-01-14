一頓鐵板燒吃掉10萬 開錯發票店員傻了 急尋用餐客（翻攝 臉書 大里人聊天室）

一頓最高單價約200元的鐵板燒，竟然開出了10萬多元的發票。台中大里一家鐵板燒餐廳，昨天（13日）午餐時段，結帳時操作失誤，開出了一張10萬8千多元的發票。店員嚇壞，趕緊在臉書地方社團PO文請鄉親協尋。

一名譚姓網友今天（14日）晚間在臉書《大里人聊天室》貼文懇請大家協尋，文章內容為尋找13日中午時段到國光路、大明路口大埔鐵板燒用餐的民眾。並且PO出一張發票照片，結帳金額為108330，請求「有收到這張10萬元發票的老闆～請你回來……讓我招待你一餐」。

據了解，PO文者為鐵板燒店的員工，疑似操作失誤，在登打發票時開出金額為平常客單價500倍的發票，因此急忙上網請大家幫忙尋找發票下落。按照營業稅5％、營所稅1.5％換算，稅金超過6500元，這對於月薪收入不高的第一線員工來說是一大負擔。

文章曝光後，社團網友紛紛幫推留言，「流血5000多」、「這也太不小心，給客人應該還要再瞄過一眼才是」、「幫推，祝好運尋獲發票當事人」

、「哇，稅金很恐怖的」、「甲力啊～幫推」、「應該不止要招待一餐吧？」，也有網友連忙給建議，「看發票有沒有時間，調監視器 找客人衣著跟特徵」、「快調監視器 用交通工具追人」。

開錯發票金額事件時有所聞，中區國稅局指出，如果店家開立錯誤金額發票給消費者，也無法聯繫與收回原發票，店家可檢具申請書，敘明統一發票種類、字軌號碼、正確銷售額及存根聯影本向地區國稅局報備，可免予處罰。

(中時新聞網)