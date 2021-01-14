市場預期美國準總統拜登就任後，會推出規模可觀的刺激措施，美國公債殖利率彈升，導致14日國際金價走軟，但通膨升溫疑慮限縮金價下跌空間。倫敦現貨金價周四跌0.2％，來到每盎司1,840.55美元；紐約期金跌0.8％，來到每盎司1,840.10美元。報導稱拜登周四將宣布2兆美元疫情紓困計畫，不僅推高美元，10年期美債殖利率也升至近10個月高點。

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