拜登可望灑錢紓困 美債殖利率彈升、金價走軟 20:292021/01/14 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 市場預期美國準總統拜登就任後，會推出規模可觀的刺激措施，美國公債殖利率彈升，導致14日國際金價走軟，但通膨升溫疑慮限縮金價下跌空間。倫敦現貨金價周四跌0.2％，來到每盎司1,840.55美元；紐約期金跌0.8％，來到每盎司1,840.10美元。報導稱拜登周四將宣布2兆美元疫情紓困計畫，不僅推高美元，10年期美債殖利率也升至近10個月高點。 低利率+經濟復甦 REITs漲相佳 拜登政府將重新審查對台政策 (工商 ) #拜登 #金價 #美債殖利率 #彈升 #走軟 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《類股》美紓困規模欲小不易 比特幣恐死灰復燃 11:592021/01/14 財經 《日股》曾逼近兩萬九 日經再收30年新高 15:402021/01/14 財經 《商情》政治不確定性高 支撐紐約期金走揚 10:002021/01/14 財經 美國商會：拜登一上任 北京高層隨即訪美商討重大議題 19:322021/01/14 兩岸 護國雙神山台積電聯發科衝高 15檔概念股給力 04:102021/01/14 證券．權證 利息腰斬再腰斬 借新還舊最划算 04:102021/01/14 財經要聞 《韓股》散戶對作外資 KOSPI平盤震盪激烈 11:422021/01/14 財經 台灣牌將隨川普出局 04:102021/01/14 時論廣場 拜登新政 續與中國抗衡 04:102021/01/14 兩岸新聞 《國際金融》拜登將送大紅包 美元續揚 14:322021/01/14 財經 去年企業狂發債 衝8,518億新高 04:102021/01/14 財經要聞 財經熱門新聞 航運股鐵達尼號快沉船了 沒逃命小心死傷慘重 - 財經 兩國角力犧牲品？ 73艘澳煤炭船清關等半年 下場曝光 - 財經 砲轟川普一無所知 前馬國首相：拜登將結束1愚蠢戰爭 - 財經 巨額投資太狂 台積電法說大驚奇 明天4檔沾光爆發 - 財經 三星5奈米弱爆了 美晶片老大不忍了轉單台積電 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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