今年入冬隨即面臨寒流一波波來襲，不僅滯銷多年的冬衣跟著熱銷，就連寢飾產品也是大熱賣，高級寢飾暨生活精品「寬庭」近期業績就明顯暴增二成以上。「寬庭」趁著寒流來襲於1/19～1/23期間，在台中永豐棧酒店舉行「寬庭冬季員購Family sale」年度集中出清活動，以2～5折優惠價促銷寢飾，搶攻消費者新年除舊佈新、添購居家的商機。

寬庭行銷企劃總監張綾玲表示，寬庭所舉辦的寢飾出清活動，是許多精打細算的主婦們每年必定追逐的行程，能以優惠的價格找到許多高品質的居家寢被及家飾品。以2019年特賣會為例，平均客單價可達2.5萬元。

張綾玲提醒消費者，如果寒流來襲時晚上睡覺會覺得冷，有可能是沒有選到合適的被子，或是使用中的被子已老化失去保暖功能。過去許多民眾認為羊毛被有厚度及重量，感覺很暖，其實羊毛的蓄熱力並沒有羽絨及蠶絲好，且因重量的關係，睡著時被子垂到床下容易一直滑落，造成受涼。

張綾玲強調，台灣的冬季氣候溫差大，品質好的羽絨被或蠶絲被，不僅在寒流來時保暖力足夠，一般的冬季溫度下也能透氣不悶熱，輕盈不易滑落，夜夜舒適好眠。

2021年在台中「寬庭冬季員購Family sale」現場，消費者可以2至5折的優惠折扣價，挑選到零碼款式的義大利長纖棉等進口高級床組，以及歐洲精品寢具如DEA、PRATESI、LA PERLA、YVES DELORME、KENZO等品牌；各種材質的被胎枕心，包括貼身親膚的蠶絲被、輕盈保暖的羽絨被、厚實的羊毛被，以及高級喀什米爾披毯等多樣選擇。

張綾玲說，有鑑於疫情升溫，寬庭特賣會將從嚴控管入場人數，並定時分段消毒，為到場民眾提供最安全、安心的購物環境。

(工商 )