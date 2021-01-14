台北美福大飯店推廣慢活推出「後周末輕旅行」度假提案，即日起至2月28日的每週日推出「佛羅倫斯微醺夜」雙人住房，每位只要2,999元即可享受號稱價值17,486元的優惠內容，入住米其林推薦頂級客房，夜晚沉浸於來自佛羅倫斯的飲務專家Antonio DElia的調酒國度，享受微醺假期。
美福飯店另外針對美食主義者即日起至6月30日推出「饕客任務」一泊二食專案，每位5,500元可享受總價值28,105元的餐宿享受，四間中、西式餐廳的限定套餐，或是擁有異國菜色的自助餐任選，豐富美食一宿滿足，住房皆享翌日彩匯自助餐廳的活力早餐。
美福飯店「佛羅倫斯微醺夜」住房專案提供雙人入住行政客房，傍晚時分可至Cocoon池畔酒吧享受「義起小酌」義大利餐前酒的活動優惠，感受別具特色的餐前酒文化（Aperitivo）。入住提供指定調酒兩杯，搭配五款義式小點，想品酩多款調酒，可享不限酒款的續杯半價優惠。
美福「饕客任務」住房專案提供21坪的菁英客房住宿一晚，住宿期間可任選館內彩匯自助餐廳、米香台菜餐廳、潮粵坊港潮餐廳、晴山日本料理，或GMT義大利餐廳等五大主題餐廳的午或晚餐。（禁止酒駕．飲酒過量有害健康）
(工商 )
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