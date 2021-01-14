民進黨立院黨團總召柯建銘（吳家豪攝）

行政院長蘇貞昌今晚宴請綠委，會後民進黨立院黨團總召柯建銘轉述，會中蘇揆說，現在美豬都已經沒有進口了，就好像水龍頭已經關了，國民黨還在拿抹布擦地，還在反。

行政院秘書長李孟諺表示，會中也有談到，包括萊豬會逐批查驗、嚴格檢驗、明白標示，豬肉儀表板網站也會詳細地透明呈現。

李孟諺指出，目前進口的豬肉只佔全國市場的3％，而且每一批的檢驗結果都沒有萊劑。委員也都了解這些狀況，也期勉政府做到嚴格把關。

有關台灣豬標章的狀況，李孟諺表示，標示是每一個店家依照法令規定的義務，但因為每個店家的情況都不一樣。有的是肉品，有的是肉製品的部分含量，所以說這部分的標示就是授權店家，只有要求誠實標示國別。

李孟諺表示，農委會核發的標章是一種榮譽，店家的產品，除了腸衣以外，其他台灣豬肉製品，只要申請就會有標章，所以會有立體印刷、防偽，這兩者不一樣，因此向立委們說明。

(中時 )